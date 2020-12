Sampdoria | Ranieri | «Ferrero vuole più di 40 punti Candreva? Finiamola»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 19 dicembre 2020) Claudio, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Crotone: le sue dichiarazioni Claudio, tecnico della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Serie A contro il Crotone. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU SAMP NEWS 24 EQUILIBRIO – «Stavamo vincendo 2-0, pressavamo bene e tutto. Va bene ripartire, ma devi anche saper gestire la gara. Non devi sempre rispondere colpo su colpo, devi anche rallentare la gara. Dovevamo stare un po’ più attenti, Reca sembrava Gustav Thoni che ha dribblato tutti. Anche nel secondo tempo, andavamo troppo veloci. La squadra è così in questo momento, se gli dico di aspettare non corre. Abbiamo fatto diecifuori casa e quattro soli in casa, così non va bene. Sono ...