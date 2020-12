LIVE Biathlon, 10 km Hochfilzen in DIRETTA: Wierer è in lotta per la seconda piazza a un poligono dal termine, Eckhoff in fuga (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.24 Game, set and match Eckhoff che va a vincere col 19/20! Sbaglia Wierer sull’ultimoo!! Ma è così per tutte tranne che per Hanna Oeberg, che consolida il secondo posto. Continua a sbagliare Roeiseland, che perderà molti punti oggi. 15.23 Si guardano un po’ al momento le tre inseguitrici, giocano in vista del poligono dove ci si gioca il podio. 15.22 Eckhoff fa la voce grossa e porta a 20? il suo margine. Si presenterà alla quarta serie con un errore di vantaggio e la consapevolezza di avere il migliore passo. Wierer, Tandrevold e Elvira restano insieme, poi Hanna Oeberg con Preuss a 40?. 15.21 Vittozzi ne manca purtroppo uno ed esce quindicesima in compagnia di Alimbekava. 15.19 Serie pulita di Eckhoff, ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.24 Game, set and matchche va a vincere col 19/20! Sbagliasull’ultimoo!! Ma è così per tutte tranne che per Hanna Oeberg, che consolida il secondo posto. Continua a sbagliare Roeiseland, che perderà molti punti oggi. 15.23 Si guardano un po’ al momento le tre inseguitrici, giocano in vista deldove ci si gioca il podio. 15.22fa la voce grossa e porta a 20? il suo margine. Si presenterà alla quarta serie con un errore di vantaggio e la consapevolezza di avere il migliore passo., Tandrevold e Elvira restano insieme, poi Hanna Oeberg con Preuss a 40?. 15.21 Vittozzi ne manca purtroppo uno ed esce quindicesima in compagnia di Alimbekava. 15.19 Serie pulita di, ...

zazoomblog : LIVE Biathlon 10 km Hochfilzen in DIRETTA: Dorothea Wierer vuole il podio Öberg lo spauracchio maggiore per le norv… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Hochfilzen: tutte a caccia delle norvegesi nell’Inseguimento femminile #biathlon @AleBergomi #19Dicembre https://t.… - neveitalia : LIVE da Hochfilzen: tutte a caccia delle norvegesi nell’Inseguimento femminile #biathlon @AleBergomi #19Dicembre… - zazoomblog : LIVE Biathlon 125 km Hochfilzen in DIRETTA: Laegreid va in fuga dopo il 3° poligono impressiona Bionaz nella top-30… - OA_Sport : Seguite con noi la DIRETTA #LIVE dell'inseguimento maschile a Hochfiltzen: Johannes Boe con il 50° sigillo in testa… -