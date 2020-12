‘La scuola resiliente’ | una webconference per un dibattito promosso dal Pd

Leggi su anteprima24

(Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ladal titolo “LaResiliente” ha stimolato ed alimentato un interessantesulla, grazie al contributo ed alla qualità di autorevoli relatori, che hanno offerto importanti spunti di riflessione che si tradurranno in proposte concrete da portare ai tavoli tematici del PD nazionale. Necessità di riformare, ampliare, ed integrare la qualità dell’offerta dei servizi educativi, rafforzando tutta la filiera educativa con politiche di supporto alla maternità e alla genitorialità; potenziamento di infrastrutture digitali per la didattica innovativa; applicazione di un protocollo pedagogico per la, con riscoperta di valori, finalità educative e centralità sociale; proposta di rivisitazione dello stato giuridico del docente, anche con ...