Kit digitale | in arrivo lo smartphone di Stato con abbonamento internet incluso | a chi spetta

In arrivo il 'Kit digitalizzazione', che comprende un cellulare e un abbonamento a internet per un anno, in comodato d'uso, per le famiglie con un reddito Isee non superiore a 20.000 euro annui. Tale misura è contenuta nel pacchetto di modifiche alla manovra di bilancio, frutto delle riformulazioni degli emendamenti concordati tra governo e maggioranza. Il beneficio sarà concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo di spesa massima di 20 milioni di euro per il 2021. La famiglia che ne farà richiesta dovrà dotarsi dello Spid.

Il “kit digitalizzazione” comprende uno smartphone ... Obiettivo: ridurre il digital divide, ossia il fenomeno del divario digitale, “in via sperimentale” si legge nel decreto, “è concesso in comodato ...

Con la manovra arriva il kit digitalizzazione: cellulare in comodato d’uso per un anno, Internet e abbonamento a due giornali

Per poter ottenere il kit occorre avere l’identità digitale Spid chiedendola a Poste italiane o ad uno degli altri provider abilitati. Per l’intervento vengono stanziati 20 milioni di euro che ...

Il "kit digitalizzazione" comprende uno smartphone ... Obiettivo: ridurre il digital divide, ossia il fenomeno del divario digitale, "in via sperimentale" si legge nel decreto, "è concesso in comodato ...