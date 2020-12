Feste clandestine, interventi nella notte da parte della Polizia Locale (Di sabato 19 dicembre 2020) CRONACA DI ROMA – Feste private e comportamenti in violazione delle misure per la tutela della salute pubblica: questa notte due gli interventi, a breve distanza l’uno dall’altro ed entrambi in pieno Centro Storico, da parte delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale per eventi in corso di svolgimento all’interno di strutture ricettive. Il primo intervento in una casa vacanze, dove gli agenti della Polizia Locale hanno trovato una decina di ragazzi che avevano organizzato una festa. Alcuni, all’arrivo della pattuglia, si sono nascosti in terrazzo ma sono stati tutti identificati e sanzionati. Tra loro anche dei minorenni affidati ai rispettivi genitori. Poco dopo e non ... Leggi su romadailynews (Di sabato 19 dicembre 2020) CRONACA DI ROMA –private e comportamenti in violazione delle misure per la tutelasalute pubblica: questadue gli, a breve distanza l’uno dall’altro ed entrambi in pieno Centro Storico, dadelle pattugliedi Roma Capitale per eventi in corso di svolgimento all’interno di strutture ricettive. Il primo intervento in una casa vacanze, dove gli agentihanno trovato una decina di ragazzi che avevano organizzato una festa. Alcuni, all’arrivopattuglia, si sono nascosti in terrazzo ma sono stati tutti identificati e sanzionati. Tra loro anche dei minorenni affidati ai rispettivi genitori. Poco dopo e non ...

CarloCoratelli : @super_pio @M4rco1973 Basterebbe leggere la cronaca quotidiana. Feste clandestine, assembramenti, persone che viola… - IlariaRicciP : @gstelluti @paolocristallo Ragazzi,io non so altrove, in regione E-R, giravano da giorni gli inviti a feste clandes… - EloisaCovelli : RT @euronewsit: #Feste clandestine a #Madrid. Decine di persone venivano stipate in appartamenti: ballavano, fumavano e a volte consumavano… - euronewsit : #Feste clandestine a #Madrid. Decine di persone venivano stipate in appartamenti: ballavano, fumavano e a volte con… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Feste clandestine a Madrid in barba al Covid Decine di persone venivano stip… -

Ultime Notizie dalla rete : Feste clandestine Feste clandestine a Madrid in barba al Covid Euronews Italiano Coronavirus, feste clandestine in casa in zona Trieste e in centro storico: ragazzi multati a Roma

Ben 17 studenti universitari fuori sede sono stati sanzionati dai carabinieri della compagnia Parioli per violazione delle norme anti Covid perché sorpresi nel bel mezzo di una festa di ...

Feste clandestine a Madrid in barba al Covid

Decine di persone venivano stipate in appartamenti: ballavano, fumavano e a volte consumavano. La scoperta della polizia della capitale spagnola ...

Ben 17 studenti universitari fuori sede sono stati sanzionati dai carabinieri della compagnia Parioli per violazione delle norme anti Covid perché sorpresi nel bel mezzo di una festa di ...Decine di persone venivano stipate in appartamenti: ballavano, fumavano e a volte consumavano. La scoperta della polizia della capitale spagnola ...