Capello | ' Scudetto? Impressionato dall' Atalanta | ma non c' è una favorita'

ROMA - " Lotta Scudetto ? Molto difficile parlare di una favorita , ma chi mi ha Impressionato di più è sicuramente l' Atalanta . Gioca partite da Champions come successo con la Juve , ma con una ...

Intervistato da Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni ai microfoni di Radio Deejay, il tecnico Fabio Capello parla della Serie A e dell ... quando dissi ai miei giocatori che la mia Roma era da scudetto.

Intervistato da Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni ai microfoni di Radio Deejay, il tecnico Fabio Capello parla della Serie A e dell ... quando dissi ai miei giocatori che la mia Roma era da scudetto.L'ex tecnico: "Tra le seconde meglio il Napoli, ma anche l'Inter è in un momento solido. Piano B? Io avevo anche il C e il D..." ...