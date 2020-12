Bergamo, folla in centro: via dello shopping con ingressi 'contingentati' (Di sabato 19 dicembre 2020) Bergamo, 19 dicembre 2020 - Ultimo fine settimana di shopping prima delle festività di Natale. Per evitare assembramenti come lo scorso week-end, il Tavolo tecnico di coordinamento delle forze dell'... Leggi su ilgiorno (Di sabato 19 dicembre 2020), 19 dicembre 2020 - Ultimo fine settimana diprima delle festività di Natale. Per evitare assembramenti come lo scorso week-end, il Tavolo tecnico di coordinamento delle forze dell'...

Le vie del centro di molte città prese d'assalto per gli ultimi acquisti di Natale. Nella capitale chiusa via del Corso, metro pieni a Milano ...

Bergamo, 19 dicembre 2020 - Ultimo fine settimana di shopping prima delle festività di Natale. Per evitare assembramenti come lo scorso week-end, il Tavolo tecnico di coordinamento delle forze ...

