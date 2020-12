Smartphone, come vivere con un «arto digitale» (Di sabato 19 dicembre 2020) «Senza memoria, senza attenzione, senza la capacità di sollevare la testa, senza più pazienza, perfino senza più sorriso, cosa saremo? Che razza di uomo è quello che abiterà tra cinquant’anni la Terra?». Lisa Iotti – giornalista e autrice di Rai3 – ci regala un libro ingannevole: la prosa fluida e vivace, narrativa può spingere a sottovalutarlo, a coglierne la superficie comportamentale, quasi folklorica. Invece 8 secondi. Viaggio nell’era della distrazione (Il Saggiatore, pp. 248, euro 19) è un testo necessario, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 19 dicembre 2020) «Senza memoria, senza attenzione, senza la capacità di sollevare la testa, senza più pazienza, perfino senza più sorriso, cosa saremo? Che razza di uomo è quello che abiterà tra cinquant’anni la Terra?». Lisa Iotti – giornalista e autrice di Rai3 – ci regala un libro ingannevole: la prosa fluida e vivace, narrativa può spingere a sottovalutarlo, a coglierne la superficie comportamentale, quasi folklorica. Invece 8 secondi. Viaggio nell’era della distrazione (Il Saggiatore, pp. 248, euro 19) è un testo necessario, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

