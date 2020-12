Ricorso Juve-Napoli al collegio Coni: la Figc non si costituisce (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Clamorosa novità in vista della riunione del collegio di garanzia dello Sport presso il Coni, chiamato martedì 22 dicembre presso la sede di Roma a decidere sul Ricorso del Napoli che chiede l’annullamento della sentenza emessa da due tribunali della Figc per non avere giocato il 4 ottobre a Torino la partita contro la Juventus, con successiva sconfitta a tavolino per 3-0 e un punto di penalizzazione. La Figc, riporta Il Mattino nella sua edizione online, non si è costituita entro la mezzanotte di giovedì 17 dicembre, dunque non ha potuto produrre memorie su questo caso, scoppiato sabato 3 ottobre. La Figc, si legge sempre su Il Mattino, potrà partecipare alla udienza e un suo legale potrà fare una ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Clamorosa novità in vista della riunione deldi garanzia dello Sport presso il, chiamato martedì 22 dicembre presso la sede di Roma a decidere suldelche chiede l’annullamento della sentenza emessa da due tribunali dellaper non avere giocato il 4 ottobre a Torino la partita contro lantus, con successiva sconfitta a tavolino per 3-0 e un punto di penalizzazione. La, riporta Il Mattino nella sua edizione online, non si è costituita entro la mezzanotte di giovedì 17 dicembre, dunque non ha potuto produrre memorie su questo caso, scoppiato sabato 3 ottobre. La, si legge sempre su Il Mattino, potrà partecipare alla udienza e un suo legale potrà fare una ...

