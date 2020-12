Red Bull ingaggia Sergio Perez | Albon retrocesso a tester

(Di venerdì 18 dicembre 2020)sarà in griglia di partenza nel 2021. Correrà con Red, in sostituzione di Alex, '' al ruolo di terzo pilota e riserva. Una chance mai avuta prima per il pilota ...

SkySportF1 : ULTIM'ORA FORMULA 1 SERGIO PEREZ PILOTA RED BULL NEL 2021 IL MESSICANO SARÀ COMPAGNO DI VERSTAPPEN #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : Formula 1, Red Bull: Sergio Perez sarà il compagno di Max Verstappen nel 2021 #SkyMotori #F1 #Formula1 - wolfsxtar : RT @mult1formula: ?? BREAKING ?? Alex Albon assumerà il ruolo di test driver e reserve driver per Red Bull Racing nel 2021. #AlexAlbon #Red… - f1_notizie : La Red Bull ha annunciato che Sergio Perez correrà al fianco di Max Verstappen nella stagione 2021 di Formula 1 e A… - GiuliaToninell : Che abbia smesso di “mettere le ali”? -

Ultime Notizie dalla rete : Red Bull

La Red Bull scioglie la riserva sul nuovo pilota. Sarà il messicano Sergio Perez ad affiancare l’olandese Max Verstappen nella stagione 2021. Lo ha confermato la scuderia in una nota diramata alla ...Sergio Perez è stato ufficializzato come pilota titolare del team Red Bull per il Mondiale 2021 di F1. Prenderà il posto di Albon, il quale però rimarrà nel team come tester e pilota di riserva.