Nuovo Dpcm: ecco quando parlerà in diretta Giuseppe Conte (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il tanto atteso provvedimento del governo per le festività natalizie è in dirittura d’arrivo. Dopo essere stato illustrato ai presidenti delle Regioni passerà alle 18:00 di oggi dal Consiglio dei Ministri. Alle ore 19:00 invece è previsto il discorso alla nazione con cui Conte annuncerà le misure adottate. Sembrerebbe essere passata la linea dura per i giorni che vanno dal 24 fino al 27 dicembre e di Nuovo dal 31 dicembre al 3 gennaio e dal 5 al 6 gennaio, in occasione dell’epifania. Per gli altri giorni i divieti sarebbero quindi meno stringenti, paragonabili all’attuale zona arancione estesa su tutto il territorio nazionale. Previsto per le 19 il messaggio del Premier, dopo l’incontro con il consiglio dei ministri Si va verso la deroga alle restrizioni sia per le visite familiari di massimo due persone (esclusi i minori di 14 anni) ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il tanto atteso provvedimento del governo per le festività natalizie è in dirittura d’arrivo. Dopo essere stato illustrato ai presidenti delle Regioni passerà alle 18:00 di oggi dal Consiglio dei Ministri. Alle ore 19:00 invece è previsto il discorso alla nazione con cuiannuncerà le misure adottate. Sembrerebbe essere passata la linea dura per i giorni che vanno dal 24 fino al 27 dicembre e didal 31 dicembre al 3 gennaio e dal 5 al 6 gennaio, in occasione dell’epifania. Per gli altri giorni i divieti sarebbero quindi meno stringenti, paragonabili all’attuale zona arancione estesa su tutto il territorio nazionale. Previsto per le 19 il messaggio del Premier, dopo l’incontro con il consiglio dei ministri Si va verso la deroga alle restrizioni sia per le visite familiari di massimo due persone (esclusi i minori di 14 anni) ...

