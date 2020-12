Napoli, Comunità di Sant’Egidio: niente pranzo di Natale ma distribuzione di pasti e doni (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti Napoli – A causa dell’emergenza da Covid-19 la Comunità di Sant’Egidio non potrà organizzare i tradizionali pranzi con i poveri, “tuttavia – si legge in una nota – cresce il nostro impegno e la creatività affinché la festa di Natale, nel rispetto delle norme sul distanziamento e di tutte le precauzioni necessarie a prevenire la diffusione del virus, raggiunga tutti: chi è più in difficoltà, chi è povero e solo, chi è senzatetto, chi è anziano e sente il peso dell’isolamento, i tanti che, forse per la prima volta nella vita, si sono trovati a dover chiedere aiuto perché impoveriti dalla crisi”. Il virus non ferma la solidarietà, il contrario. Il 25 dicembre, nelle chiese di San Severino e Sossio, San Marcellino, S. Maria delle Grazie a Toledo e S. Maria di Costantinopoli è prevista ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– A causa dell’emergenza da Covid-19 ladinon potrà organizzare i tradizionali pranzi con i poveri, “tuttavia – si legge in una nota – cresce il nostro impegno e la creatività affinché la festa di, nel rispetto delle norme sul distanziamento e di tutte le precauzioni necessarie a prevenire la diffusione del virus, raggiunga tutti: chi è più in difficoltà, chi è povero e solo, chi è senzatetto, chi è anziano e sente il peso dell’isolamento, i tanti che, forse per la prima volta nella vita, si sono trovati a dover chiedere aiuto perché impoveriti dalla crisi”. Il virus non ferma la solidarietà, il contrario. Il 25 dicembre, nelle chiese di San Severino e Sossio, San Marcellino, S. Maria delle Grazie a Toledo e S. Maria di Costantinopoli è prevista ...

