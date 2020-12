Il dl Ristori è stato approvato definitivamente dalla Camera (Di venerdì 18 dicembre 2020) AGI - Via libera definitivo della Camera al decreto Ristori. I voti favorevoli sono 280, i contrari 176 e 1 astenuto. Il provvedimento, già approvato dal Senato e non modificato da Montecitorio, diventa legge. Leggi su agi (Di venerdì 18 dicembre 2020) AGI - Via libera definitivo dellaal decreto. I voti favorevoli sono 280, i contrari 176 e 1 astenuto. Il provvedimento, giàdal Senato e non modificato da Montecitorio, diventa legge.

EMERGENZA COVID 19 – Ristori anche per attività nelle zone gialle. Odg dell’on. Federico approvato alla Camera

CAMPOBASSO – Decreto ristori, un ordine del giorno firmato dal portavoce del MoVimento 5 Stelle, Antonio Federico è stato approvato oggi alla Camera dei deputati. Un provvedimento parlamentare grazie ...

