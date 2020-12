De Salvo, intervista al pilota virtuale più veloce d'Europa: "Sarebbe un sogno entrare nella FDA" (Di venerdì 18 dicembre 2020) E' la nuova frontiera delle corse, in rapida espansione. Uno schermo, un volante, ed una macchina, virtuale ma sempre più simile alla realtà. Il mondo degli Esports si sta espandendo ed anche la ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 18 dicembre 2020) E' la nuova frontiera delle corse, in rapida espansione. Uno schermo, un volante, ed una macchina,ma sempre più simile alla realtà. Il mondo degli Esports si sta espandendo ed anche la ...

angiuoniluigi : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Il militare Usa che 76 anni fa salvò i fratelli Naldi: “Stavo per sparare a quei tre bimbi. Ora torno da lor… - mywordsworlds1 : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Il militare Usa che 76 anni fa salvò i fratelli Naldi: “Stavo per sparare a quei tre bimbi. Ora torno da lor… - Grosiglioni : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Il militare Usa che 76 anni fa salvò i fratelli Naldi: “Stavo per sparare a quei tre bimbi. Ora torno da lor… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Il militare Usa che 76 anni fa salvò i fratelli Naldi: “Stavo per sparare a quei tre bimbi. Ora torn… - radiotime : Imperdibile intervista oggi a #EdoardoBennato al #DocTime con @DomenicoDoC e Salvo Rizzuto! -

Ultime Notizie dalla rete : Salvo intervista De Salvo, intervista al pilota virtuale più veloce d’Europa: "Sarebbe un sogno entrare nella FDA" Autosprint.it De Salvo, intervista al pilota virtuale più veloce d'Europa: "Sarebbe un sogno entrare nella FDA"

Giovanni De Salvo, 21 anni, ha vinto il campionato Ferrari Hublot Esports Series , una competizione virtuale tra vetture Gt promossa dal Cavallino su Assetto Corsa. In questa intervista, De Salvo racc ...

MotoGP. Marc Marquez: "Alex ha vinto due mondiali, non è in MotoGP perché è mio fratello"

La seconda parte dell’intervista realizzata da Estrella Galicia con Alex e ... uno qualsiasi dopo anni da dominatore assoluto della scena e dopo aver realizzato, salvo poi vederselo soffiare da sotto ...

Giovanni De Salvo, 21 anni, ha vinto il campionato Ferrari Hublot Esports Series , una competizione virtuale tra vetture Gt promossa dal Cavallino su Assetto Corsa. In questa intervista, De Salvo racc ...La seconda parte dell’intervista realizzata da Estrella Galicia con Alex e ... uno qualsiasi dopo anni da dominatore assoluto della scena e dopo aver realizzato, salvo poi vederselo soffiare da sotto ...