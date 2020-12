Anche l’Agenzia nucleare Usa nel mirino degli hacker (russi?) (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’attacco hacker contro il governo statunitense da parte della russia diventa ogni giorno più preoccupante e con modalità raffinatissime. È quanto ha rivelato a Axios.com un funzionario dell’amministrazione statunitense di Donald Trump. GLI ATTACCHI Gli hacker russi sono stati in grado di penetrare — violando un provider di terze parti con sede ad Austin, SolarWinds — nei network di molte altre agenzie federali statunitensi e think tank per mesi: almeno 40, secondo quanto dichiarato da Brad Smith, presidente di Microsoft. L’80% dei clienti Microsoft vittime degli attacchi è statunitense. Ma nel mirino sono finiti Anche compagnie e centri studi in Regno Unito, Israele, Emirati Arabi Uniti, Canada, Messico e Spagna. Gli attacchi proseguono da marzo, almeno. E non si sa ... Leggi su formiche (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’attaccocontro il governo statunitense da parte dellaa diventa ogni giorno più preoccupante e con modalità raffinatissime. È quanto ha rivelato a Axios.com un funzionario dell’amministrazione statunitense di Donald Trump. GLI ATTACCHI Glisono stati in grado di penetrare — violando un provider di terze parti con sede ad Austin, SolarWinds — nei network di molte altre agenzie federali statunitensi e think tank per mesi: almeno 40, secondo quanto dichiarato da Brad Smith, presidente di Microsoft. L’80% dei clienti Microsoft vittimeattacchi è statunitense. Ma nelsono finiticompagnie e centri studi in Regno Unito, Israele, Emirati Arabi Uniti, Canada, Messico e Spagna. Gli attacchi proseguono da marzo, almeno. E non si sa ...

