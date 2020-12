Shawn Mendes ha raccontato dei suoi problemi con gli stereotipi maschili (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tra le voci più insistenti riguardanti Shawn Mendes ci sono quelle sul suo orientamento sessuale. Più o meno da quando è diventato famoso e ha iniziato a calcare i palchi più importanti, la sua presunta omosessualità è diventata oggetto di discussione sui vari media. Il cantante non ha mai affrontato apertamente la questione fino a quando, in una recente intervista, ha messo a tacere tutte le speculazioni, ma soprattutto ha raccontato in che modo questo gossip senza senso lo abbia ferito. «Per me era così frustrante – ha detto – perché nella mia vita c’erano delle persone a cui tenevo molto che erano gay, ma ancora non dichiarate. Provavo rabbia nei loro confronti». Leggi su vanityfair (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tra le voci più insistenti riguardanti Shawn Mendes ci sono quelle sul suo orientamento sessuale. Più o meno da quando è diventato famoso e ha iniziato a calcare i palchi più importanti, la sua presunta omosessualità è diventata oggetto di discussione sui vari media. Il cantante non ha mai affrontato apertamente la questione fino a quando, in una recente intervista, ha messo a tacere tutte le speculazioni, ma soprattutto ha raccontato in che modo questo gossip senza senso lo abbia ferito. «Per me era così frustrante – ha detto – perché nella mia vita c’erano delle persone a cui tenevo molto che erano gay, ma ancora non dichiarate. Provavo rabbia nei loro confronti».

Tra le voci più insistenti riguardanti Shawn Mendes ci sono quelle sul suo orientamento sessuale. Più o meno da quando è diventato famoso e ha iniziato a calcare i palchi più importanti, la sua presun ...

Da tempo ormai Camila Cabello e Shawn Mendes si sono imposti come una delle coppie più belle del panorama musicale. La loro relazione procede infatti a gonfie vele facendo sognare i rispettivi fans e, ...

Da tempo ormai Camila Cabello e Shawn Mendes si sono imposti come una delle coppie più belle del panorama musicale. La loro relazione procede infatti a gonfie vele facendo sognare i rispettivi fans e, ...