Napoli gioca bene, ma fallisce esame San Siro. Grave errore d'Insigne e di Gattuso. Pessimo arbitraggio Massa (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Napoli, Insigne e Gattuso sono stati bocciati a San Siro. Al termine di una partita dominata da Insigne e compagni, Gattuso porta a casa una sconfitta dolorosa che allontana il Napoli dalla vetta. Il Napoli di Gattuso ha dimostrato di esser superiore all'Inter di Conte, ma al fischio finale del direttore di gara il verdetto è avverso agli azzurri. Insigne ha poi peggiorato la situazione facendosi espellere nel momento cruciale. Ha apostrofato in malo modo l'arbitro Massa e si è beccato un rosso devastante. Insigne ha lasciato in inferiorità numerica il Napoli nel momento peggiore del match e forse della stagione. Il Napoli era già privato di Oshimen in convalescenza in Belgio e di Mertens infortunatosi in ...

vitovito63 : Non credo, Insigne gioca nel Napoli, gli aiutini sono per gli scoloriti..... - Federico_FLC : @1897j @oniizip10 Troppo per un giocatore in scadenza e che non gioca da mesi, a molto meno ok, ma con il Napoli sappiamo com'è - GabriThor : L'Inter gioca contro il Cagliari e ci si lamenta perché il primo tempo sfortunati e il secondo tempo calanti. Vinci… - Gervasoni01 : @romeoagresti @GoalItalia Se diamo soldi al Napoli per Milik siamo poco furbi. Al massimo uno scambio con qualcuno che da noi non gioca - PassioneGOL : Perché il Napoli non ha giocato e non gioca sempre come ha fatto da quando è stato in svantaggio contro l'Inter? -