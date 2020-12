Milano | prezzi delle case aumentati del 30% in 5 anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Quartiere Maggiolina,: per acquistare un bilocale di 65 metri quadri nel 2015 bisognava mettere in conto una spesa di circa 190mila euro. Non poco, certo, ma molto meno se paragonato alla cifra richiesta in media nel 2020: 288mila euro, ovvero il 49% in più. E il trend al rialzo accomuna tutte le zone del capoluogo lombardo, sebbene con numeri diversi a seconda della tipologia di immobile e della distanza dal centro. Esaminiamo i dettagli messi in luce da Immobiliare.it anche a fronte dell’emergenza sanitaria e del suo impatto sul settore residenziale. Una crescita costante da 5a questa parte I numeri, analizzati in collaborazione con l’azienda proptech Realitycs, parlano chiaro: il prezzo al metro quadro è passato dai 3.672 euro del 2015 ai 4.756 euro del 2020, esattamente il 30% in più. Stiamo parlando di una città con oltre un milione ...