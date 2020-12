L’odio assurdo di un padre per il figlio e la necessità di una legge sull’omotransfobia

Leggi su wired

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Colpire il proprio, di fatto perseguitato da anni, perché è omosessuale. E soprattutto, almeno questo pare di capire, perché lo ha mostrato al mondo. Arrivando ad assoldare un picchiatore per prendere di mira il suo bene più prezioso, le mani. Quelle mani con cui – da chirurgo – ilopera. Questo il fatto, risalente all’aprile 2017, che coinvolge un uomo di 75 anni e il medico di 43. “Spezzagli le dita” l’obiettivo assegnato al sicario. Che ha rinunciato all’incarico e ai 2.500 euro offerti dal professionista in pensione, svelando tutto alla vittima. Si è trattato solo di un tassello, forse il più devastante, di un lungo percorso di stalking, abusi e violenze innescato, a quanto sembra, anche da alcuni scatti del chirurgo in vacanza con un attore, pubblicate su qualche rotocalco. Prima l’aggressione, poi quella ai danni del compagno ...