L'espulsione di Singo, decisione eccessiva dell'arbitro in Roma-Torino (Di giovedì 17 dicembre 2020) La partita del Torino è iniziata subito in salita per L'espulsione di Singo. Si sta giocando l'ultimo match della dodicesima giornata del campionato di Serie A, i granata impegnati sul difficile campo della Roma. I giallorossi hanno l'occasione di entrare prepotentemente per la corsa scudetto, i granata sono in piena crisi con il serio rischio della retrocessione. L'espulsione di Singo condiziona il Torino La squadra di Giampaolo è rimasta in 10 dopo pochissimi minuti, a causa delL'espulsione di Singo. Doppia ammonizione per il calciatore del Torino, il provvedimento è sembrato esagerato, soprattutto il secondo giallo. Adesso gli ospiti avranno bisogno di una vera e propria impresa per raggiungere il ...

damianomorosi : #RomaTorino un arbitro scarso si vede anche se prende una decisione a tuo favore. L'espulsione di #Singo veramente inventata - saemadb : @FabRavezzani Espulsione che non ci stava, Abisso aveva ancora in mente il fallo che Singo aveva fatto prima ma per… - MatteoPedrosi : Giampaolo cambia dopo l'espulsione di Singo: fuori Gojak, dentro Ansaldi. Vojvoda a destra, l'argentino a sinistra.… - ffanzani1 : #RomaTorino L'espulsione di Singo dimostra che quando sei sfigato la sorte non ti salva, si accanisce contro di te. - SSportNetwork : #SuperSportLive #SerieA #RomaTorino 0-0 a metà del primo tempo. Granata già in dieci per l'espulsione di #Singo, am… -

