Il token eGold EGLD di Elrond è ora quotato sulla piattaforma eToroX

Ultime Notizie dalla rete : token eGold

Cointelegraph Italia

Si tratta di una blockchain progettata per portare un miglioramento di 1000 volte in termini di velocità di esecuzione e di throughput rispetto alle reti decentralizzate esistenti ...Si tratta di una blockchain progettata per portare un miglioramento di 1000 volte in termini di velocità di esecuzione e di throughput rispetto alle reti decentralizzate esistenti ...