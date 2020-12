Il Superbonus 110% prevede l’applicazione dell’equo compenso grazie al decreto Ristori (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Senato ha approvato in seduta parlamentare il disegno di conversione in legge del decreto Ristori. All’interno del nuovo testo è stato introdotto l’obbligo di applicare la disciplina sull’equo compenso nell’ambito del Superbonus 110%. Il testo che si legge all’interno dell’emendamento approvato è il seguente: “Nell’ambito delle procedure previste per le detrazioni fiscali in materia di edilizia ed energetico sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ai soggetti interessati dalla vigente normativa, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, è fatto obbligo nei confronti di questi, l’osservanza delle disposizioni previste in materia di disciplina dell’equo compenso“. Ecco chi coinvolge il nuovo ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Senato ha approvato in seduta parlamentare il disegno di conversione in legge del. All’interno del nuovo testo è stato introdotto l’obbligo di applicare la disciplina sull’equonell’ambito del. Il testo che si legge all’interno dell’emendamento approvato è il seguente: “Nell’ambito delle procedure previste per le detrazioni fiscali in materia di edilizia ed energetico sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ai soggetti interessati dalla vigente normativa, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, è fatto obbligo nei confronti di questi, l’osservanza delle disposizioni previste in materia di disciplina“. Ecco chi coinvolge il nuovo ...

