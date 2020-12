Franco Di Mare: «Corona è un alcolizzato, deve andare in comunità»: imbarazzo in audizione Rai (Di giovedì 17 dicembre 2020) Imbarazzante audizione in Rai di Franco Di Mare, direttore di Rai 3, sul caso della cacciata di Mauro Corona da CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer. Dagospia spara per primo la bomba e svela i contenuti dell’audizione. Parole pesantissime quelle del direttore della terza rete. “Corona ha problemi con l’alcol, è stato Salini a volerlo fuori dalla Rai. Gli ho scritto un messaggio perché ha problemi con l’alcol e ha bisogno di essere accompagnato in una comunità di recupero”. Queste le parole che Di Mare avrebbe pronunciato -secondo Dago- contro Mauro Corona. Caso Di Mare-Corona: totale imbarazzo Per Dago Di Mare ora “scarica tutto su Salini e si dichiara ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 17 dicembre 2020) Imbarazzantein Rai diDi, direttore di Rai 3, sul caso della cacciata di Mauroda CartaBianca, il programma di Bianca Berlinguer. Dagospia spara per primo la bomba e svela i contenuti dell’. Parole pesantissime quelle del direttore della terza rete. “ha problemi con l’alcol, è stato Salini a volerlo fuori dalla Rai. Gli ho scritto un messaggio perché ha problemi con l’alcol e ha bisogno di essere accompagnato in unadi recupero”. Queste le parole che Diavrebbe pronunciato -secondo Dago- contro Mauro. Caso Di: totalePer Dago Diora “scarica tutto su Salini e si dichiara ...

SecolodItalia1 : Franco Di Mare: «Corona è un alcolizzato, deve andare in comunità»: imbarazzo in audizione Rai… - StefanoMaffiol7 : CartaBianca, Franco Di Mare su Mauro Corona in audizione Rai: alcolizzato che ha bisogno di andare in comunità - carotelevip : Chi è Franco Di Mare. - GiusCandela : RT @FQMagazineit: Rai 3, Franco Di Mare: “Chiudere Cartabianca? Fossi matto. Ma Mauro Corona ha problemi veri con l’alcol” - carotelevip : Chi è Franco Di Mare. *** Rai 3, Franco Di Mare: 'Chiudere Cartabianca? Fossi matto. Ma Mauro Corona ha problemi ve… -