Firenze: corpi fatti a pezzi, Procura chiede carcerazione definitiva per Taulant Pasho (Di giovedì 17 dicembre 2020) Firenze, 17 dic. - (Adnkronos) - La Procura di Firenze ha provveduto a far effettuare l'internazionalizzazione di un provvedimento di carcerazione definitivo a carico di Taulant Pasho, figlio dei coniugi albanesi uccisi e fatti a pezzi, dopo che l'Interpol ha comunicato la sua detenzione in un carcere svizzeo. Latitante in Italia dal novembre 2016, Pasho deve scontare 3 anni e 11 mesi circa di reclusione per reati di droga. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020), 17 dic. - (Adnkronos) - Ladiha provveduto a far effettuare l'internazionalizzazione di un provvedimento didefinitivo a carico di, figlio dei coniugi albanesi uccisi e, dopo che l'Interpol ha comunicato la sua detenzione in un carcere svizzeo. Latitante in Italia dal novembre 2016,deve scontare 3 anni e 11 mesi circa di reclusione per reati di droga.

