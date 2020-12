Firenze, Clet Abraham: originalità nei segnali stradali (Di giovedì 17 dicembre 2020) Storia, tradizione, arte e cultura caratterizzano la straordinaria città di Firenze. Il capoluogo della Toscana, come scriveva Stendhal, ha un “fascino sottile”, custodisce un patrimonio storico-artistico famoso in tutto il mondo ed il suo centro storico è una vera e propria biblioteca vivente della cultura italiana ed europea. È per questo motivo che Firenze è stato uno dei primi siti ad essere iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO (1982). L’antica “Florentia”, così denominata ha segnato la storia dell’Italia e dell’Europa. Capitale d’Italia per alcuni anni, la città ha visto nascere artisti che hanno fatto la storia dell’arte e della letteratura dal XIII secolo ai giorni nostriPetrarca e Boccaccio, Brunelleschi, Michelangelo e Cimabue, Leonardo da Vinci, Lorenzo de Medici, Niccolò Macchiavelli: Firenze si ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 17 dicembre 2020) Storia, tradizione, arte e cultura caratterizzano la straordinaria città di. Il capoluogo della Toscana, come scriveva Stendhal, ha un “fascino sottile”, custodisce un patrimonio storico-artistico famoso in tutto il mondo ed il suo centro storico è una vera e propria biblioteca vivente della cultura italiana ed europea. È per questo motivo cheè stato uno dei primi siti ad essere iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO (1982). L’antica “Florentia”, così denominata ha segnato la storia dell’Italia e dell’Europa. Capitale d’Italia per alcuni anni, la città ha visto nascere artisti che hanno fatto la storia dell’arte e della letteratura dal XIII secolo ai giorni nostriPetrarca e Boccaccio, Brunelleschi, Michelangelo e Cimabue, Leonardo da Vinci, Lorenzo de Medici, Niccolò Macchiavelli:si ...

L'artista aveva 'allestito' un presepe alternativo con i cartelli stradali. Ma è stato subito rimosso Era nato giovedì 10 dicembre il presepe alternativo dell'artista Clet, che aveva 'riorganizzato' i ...

Smantellato il presepe di Clet con i cartelli stradali

«Sono passato per caso proprio mentre stavano intervenendo al ripristino dei cartelli – racconta Clet – già altre volte le mie opere sono state rimosse perché non autorizzate» ...

