Amici 2020, Maria De Filippi su tutte le furie: "Bottiglie sotto ai letti e 'elementi umani' nella doccia. Non fate una bella figura" (Di giovedì 17 dicembre 2020) Guai in vista per gli allievi della scuola di "Amici". Maria De Filippi ha annunciato dei pesanti provvedimenti per gli attuali concorrenti del talent show di Canale 5 che, causa Covid, vivono in isolamento in una casetta messa a disposizione della produzione. Quando alcuni autori sono intervenuti nell'abitazione per fare un'ispezione, la situazione che si sono trovati sotto i propri occhi è stata al limite della decenza: impossibile non notare la sporcizia. Cumuli di polvere sparsi ovunque, Bottiglie di plastica sotto i materassi del letto, "elementi umani" (così sono stati definiti) lasciati nella doccia "da chi non è particolarmente pulito". Questo ha costretto Maria De Filippi a intervenire. La conduttrice si è ...

