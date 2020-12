Yuki Tsunoda firma con la Scuderia Alpha Tauri (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Come era lecito aspettarsi, Yuki Tsunoda ha firmato con il team Alpha Tauri. Il giapponese originario di Sagamihara effettua cosi il salto in Formula 1, dopo una sola stagione passata nella serie cadetta, ovvero la F2. Sostituisce Daniil Kvyat, per andare a formare una coppia davvero esplosiva con Pierre Gasly a partire dal prossimo anno. Yuki Tsunoda Alpha Tauri, il Giappone ritorna in F1 Yuki Tsunoda, rookie dell’anno e terzo classificato della stagione 2020 di Formula 2, riporta il Giappone nella massima serie automobilistica dopo 7 anni dall’ultima volta, quando Kamui Kobayashi salutava definitivamente il circus. Era il 2014, anno di debutto dei motori turbo-ibridi, e Kamui chiuse al 22esimo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Come era lecito aspettarsi,hato con il team. Il giapponese originario di Sagamihara effettua cosi il salto in Formula 1, dopo una sola stagione passata nella serie cadetta, ovvero la F2. Sostituisce Daniil Kvyat, per andare a formare una coppia davvero esplosiva con Pierre Gasly a partire dal prossimo anno., il Giappone ritorna in F1, rookie dell’anno e terzo classificato della stagione 2020 di Formula 2, riporta il Giappone nella massima serie automobilistica dopo 7 anni dall’ultima volta, quando Kamui Kobayashi salutava definitivamente il circus. Era il 2014, anno di debutto dei motori turbo-ibridi, e Kamui chiuse al 22esimo ...

dinoadduci : Formula 1 - Yuki Tsunoda è il nuovo pilota della Scuderia AlphaTauri - Automoto_it : Sarà #YukiTsunoda ad affiancare #PierreGasly in Alpha Tauri nella stagione 2021 di #Formula1# #F1 #AlphaTauri #news… - Salvuss : Yuki #Tsunoda ha superato l'ultimo esame degli #AbuDhabiTest: il classe 2000 sarà il più giovane in griglia nella s… - FlavDa2 : RT @Italiaracing: Ufficiale: Yuki Tsunoda in AlphaTauri, nel 2021 un pilota giapponese torna a correre in #F1 - Salvuss : Yuki #Tsunoda ha superato l'ultimo esame degli #AbuDhabiTest: il classe 2000 sarà il più giovane in griglia nella s… -

Ultime Notizie dalla rete : Yuki Tsunoda F1 | UFFICIALE – Tsunoda firma con AlphaTauri F1inGenerale F1 | UFFICIALE – Tsunoda firma con AlphaTauri

Yuki Tsunoda approda in Formula 1 firmando per la Scuderia AlphaTauri. Prenderà il posto di Daniil Kvyat che lascia il team dopo il biennio 2019-2020.

Yuki Tsunoda firma con la Scuderia Alpha Tauri

Il giapponese Yuki Tsunoda correrà con la Scuderia Alpha Tauri a partire dal 2021. Sarà il compagno di squadra di Pierre Gasly.

Yuki Tsunoda approda in Formula 1 firmando per la Scuderia AlphaTauri. Prenderà il posto di Daniil Kvyat che lascia il team dopo il biennio 2019-2020.Il giapponese Yuki Tsunoda correrà con la Scuderia Alpha Tauri a partire dal 2021. Sarà il compagno di squadra di Pierre Gasly.