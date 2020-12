Violenza donne, Giannone: “Fondo da 3 mln nel 2021, anche per pagare Ctu” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) ROMA – “A breve valuteremo la legge di bilancio e ho deciso di depositare un emendamento che sia di supporto per le donne vittime di violenza, non abbiamo specificato se fisica, economica o psicologica. Parliamo di un fondo di 3 milioni per il 2021, e 3 per il 2022?. A presentare questa misura, intervistata dalla Dire, è Veronica Giannone, deputata del Gruppo Misto e Segretaria della Commissione Infanzia e Adolescenza, impegnata al fianco di tante donne che dopo aver denunciato violenza rischiano di perdere i propri figli, e che ha presentato un emendamento per aiutare le vittime anche in questo ambito. EMENDAMENTO GIANNONE: ‘6 MLN EURO IN DUE ANNI PER AIUTARE DONNE’ Leggi su dire (Di mercoledì 16 dicembre 2020) ROMA – “A breve valuteremo la legge di bilancio e ho deciso di depositare un emendamento che sia di supporto per le donne vittime di violenza, non abbiamo specificato se fisica, economica o psicologica. Parliamo di un fondo di 3 milioni per il 2021, e 3 per il 2022?. A presentare questa misura, intervistata dalla Dire, è Veronica Giannone, deputata del Gruppo Misto e Segretaria della Commissione Infanzia e Adolescenza, impegnata al fianco di tante donne che dopo aver denunciato violenza rischiano di perdere i propri figli, e che ha presentato un emendamento per aiutare le vittime anche in questo ambito. EMENDAMENTO GIANNONE: ‘6 MLN EURO IN DUE ANNI PER AIUTARE DONNE’

Le vittime venivano attirate dalla speranza di poter girare dei film e invece subivano violenze. L'uomo era già stato arrestato per reati identici a Roma ...

Tenere alta la guardia e la conoscenza per combattere ogni violenza di genere

In Italia una donna su tre ha subìto una qualche forma di violenza fisica o sessuale e in tempi di lockdown sono raddoppiate le donne che si sono rivolte al numero antiviolenza. Dalla nostra Bcc soste ...

