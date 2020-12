Telegram down mercoledì 16 dicembre: la chat non funziona (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Telegram in down nella giornata di mercoledì 16 dicembre. L’app di messaggistica in concorrenza con Whatsapp non funziona da diverse ore e molti utenti, che la usano principalmente per i gruppi che forniscono ottime funzionalità, si stanno lamentando della vicenda su Twitter. Al momento si continuano a segnalare diversi disservizi e non è ancora noto quando verrà ripristinato il regolare funzionamento di Telegram. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 dicembre 2020)innella giornata di16. L’app di messaggistica in concorrenza con Whatsapp nonda diverse ore e molti utenti, che la usano principalmente per i gruppi che forniscono ottimelità, si stanno lamentando della vicenda su Twitter. Al momento si continuano a segnalare diversi disservizi e non è ancora noto quando verrà ripristinato il regolaremento di. SportFace.

