Quando il sangue di San Gennaro non si sciolse: le passate sciagure di Napoli (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Perché il mancato scioglimento del sangue di San Gennaro sta mettendo una così profonda agitazione nei napoletani? Perché la storia più tragica della città potrebbe ripetersi. San Gennaro è un “santo civico”, come viene definito da Marino Niola, professore di Antropologia dell’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli e tra i maggiori conoscitori delle leggende napoletane legate al sangue. Questo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Perché il mancato scioglimento deldi Sansta mettendo una così profonda agitazione nei napoletani? Perché la storia più tragica della città potrebbe ripetersi. Sanè un “santo civico”, come viene definito da Marino Niola, professore di Antropologia dell’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa die tra i maggiori conoscitori delle leggende napoletane legate al. Questo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

sarchia56 : RT @sarchia56: QUANDO LE PROVI TUTTE PER ACCAPARRARTI LE SIMPATIE DEI NAPOLETANI. (Sarchiapone) #SanGennaro #sangue #miracolo https://t… - antonio250755 : Quando #SanGennaro ha saputo che era in diretta con Barbara D'Urso gli si è gelato il sangue. - giannileft : @fattoquotidiano A Di Mà,statte zitto,che da quando ha baciato l'ampolla l'anno scorso neanche il sangue di San Gen… - Bellfrell : RT @ASchwibach: San Gennaro, niente miracolo: ecco cosa è successo quando il sangue non si scioglie - impero98 : @sidecults È un dato di fatto che quando non si sciolse il sangue di San Gennaro ci fu il terremoto tutti lo sanno… -