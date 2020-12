Malati e a rischio crollo, abbattimento necessario per 10 alberi in varie zone della città (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il settore Verde Pubblico del Comune di Cesena, dopo un'attenta verifica, ha disposto l'avvio dell'abbattimento di 10 alberi ritenuti pericolosi essendo compromessi, morti o perché presentano gravi ... Leggi su cesenatoday (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il settore Verde Pubblico del Comune di Cesena, dopo un'attenta verifica, ha disposto l'avvio dell'di 10ritenuti pericolosi essendo compromessi, morti o perché presentano gravi ...

bonnie379 : @OpheliaNym @lameduck1960 @b_baolo @vaniacavi @GiuseppeVetrug1 @DesituanzaSisti Mi sono incartato per questo. Per a… - lucabattanta : RT @VittorioBanti: @sc_kleene @bonnie379 Giusto, ma implica una mentalità totalmente diversa. Le persone a rischio sono gli anziani e i mal… - VittorioBanti : @sc_kleene @bonnie379 Giusto, ma implica una mentalità totalmente diversa. Le persone a rischio sono gli anziani e… - Azzurra54227165 : @ooverwatch_ @biif @dmncr90 @Nadia_hopppe1 @Marsis_ Mi sembra che un virologo, non ricordo il nome, abbia detto ch… - Azzurra54227165 : RT @biif: @dmncr90 @Nadia_hopppe1 @Marsis_ le cavie di cui tu parli sono giovani sotto i 55 anni e senza patologie pregresse. nessun immuno… -