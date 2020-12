MacKenzie Scott (l’ex di Bezos) dona 4 miliardi di dollari. Ma su Twitter ringraziano l’omonima (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Lo ha annunciato lei stessa in un post su Medium. La signora Scott, va detto, non è nuova a operazioni del genere. L'anno scorso ha firmato il Giving Pledge, promettendo di regalare la maggior parte della sua fortuna. Il Giving Pledge è un impegno delle persone e delle famiglie più ricche del mondo a dedicare la maggior parte della loro ricchezza alla restituzione Leggi su it.mashable (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Lo ha annunciato lei stessa in un post su Medium. La signora, va detto, non è nuova a operazioni del genere. L'anno scorso ha firmato il Giving Pledge, promettendo di regalare la maggior parte della sua fortuna. Il Giving Pledge è un impegno delle persone e delle famiglie più ricche del mondo a dedicare la maggior parte della loro ricchezza alla restituzione

Corriere : L'ex moglie di Bezos regina della beneficenza: in quattro mesi dona oltre 4 miliardi di dollari - SKatreenS : RT @Agenzia_Ansa: #Usa, MacKenzie Scott, ex moglie di Jeff #Bezos, dona 4,2 miliardi di dollari in beneficenza #ANSA @mackenziescott https… - clearvision26 : RT @DavidMulugheta: Salute to Mackenzie Scott ! - AndreaVicere : @AnnaCupani @BarbaraFantechi Credo però che MacKenzie Scott abbia promesso di dare via in beneficienza la maggior p… - zazoomblog : MacKenzie Scott sceglie la beneficenza ai tempi del Coronavirus - #MacKenzie #Scott #sceglie -