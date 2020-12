Il Next Generation EU può cambiare la Difesa (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nel valutare dove sarebbe meglio indirizzare gli sforzi per sostenere la ripresa economica e insieme favorire l’ammodernamento del nostro sistema-Paese, anche il settore della Difesa dovrebbe essere attentamente considerato. Innanzitutto, andrebbe tenuto presente che alcune delle molte conseguenze della pandemia sono destinate a pesare sul piano strategico. La crisi economica ha colpito diversamente le potenze globali e regionali in termini di intensità e durata. I rapporti di forza si sono già modificati e continueranno a farlo fino alla sua, per ora imprevedibile, fine. Questo si riflette anche sull’influenza esercitata sugli altri Paesi e a livello internazionale. Nel frattempo, la scarsa coesione fra molti Paesi alleati e partner ha fatto riemergere egoismi e interessi nazionali. Infine, l’inevitabile tentazione di concentrarsi sui problemi di casa è destinata a ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nel valutare dove sarebbe meglio indirizzare gli sforzi per sostenere la ripresa economica e insieme favorire l’ammodernamento del nostro sistema-Paese, anche il settore delladovrebbe essere attentamente considerato. Innanzitutto, andrebbe tenuto presente che alcune delle molte conseguenze della pandemia sono destinate a pesare sul piano strategico. La crisi economica ha colpito diversamente le potenze globali e regionali in termini di intensità e durata. I rapporti di forza si sono già modificati e continueranno a farlo fino alla sua, per ora imprevedibile, fine. Questo si riflette anche sull’influenza esercitata sugli altri Paesi e a livello internazionale. Nel frattempo, la scarsa coesione fra molti Paesi alleati e partner ha fatto riemergere egoismi e interessi nazionali. Infine, l’inevitabile tentazione di concentrarsi sui problemi di casa è destinata a ...

Palazzo_Chigi : In diretta l'intervento in videoconferenza del Presidente @GiuseppeConteIT al convegno 'Next Generation Italia - Un… - matteorenzi : Se nella Legge di bilancio ci sarà un provvedimento che tiene la governance del Next Generation Eu e un provvedimen… - riccardomagi : Bocciati i miei emendamenti alla legge europea che avrebbero eliminato la proroga delle #concessioni al 2033. Ital… - milano_maurizio : Next Generation EU e Nuova Governance Mondiale - LucaNameiswolf : RT @lucianocapone: Il Next Generation Eu si basa su due pilastri: digitalizzazione e transizione energetica. I primi progetti su cui punta… -

Ultime Notizie dalla rete : Next Generation Il Presidente Conte interviene al convegno "Next Generation Italia" Governo Dal cibo un milione di posti di lavoro entro dieci anni

come previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza #Next Generation Italia. È l'obiettivo dei progetti elaborati dalla Coldiretti e divulgati in occasione dell'assemblea L'Italia riparte dagli ...

16-17-18 dicembre - THE NEXT GENERATION - SHORT FILM FESTIVAL 2020

16-17-18 dicembre - THE NEXT GENERATION - SHORT FILM FESTIVAL 2020. 16/12/2020. THE NEXT GENERATION - SHORT FILM FESTIVAL 2020 Entra nel vivo la quinta edizione di The Next Genera ...

come previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza #Next Generation Italia. È l'obiettivo dei progetti elaborati dalla Coldiretti e divulgati in occasione dell'assemblea L'Italia riparte dagli ...16-17-18 dicembre - THE NEXT GENERATION - SHORT FILM FESTIVAL 2020. 16/12/2020. THE NEXT GENERATION - SHORT FILM FESTIVAL 2020 Entra nel vivo la quinta edizione di The Next Genera ...