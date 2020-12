«Il Collegio 5» e il periodo d’oro del docu-reality in Tv (Di mercoledì 16 dicembre 2020) È partito come un esperimento sociale ed è diventato un cult intramontabile, uno dei pochi programmi della televisione generalista ad attirare un pubblico abituato da sempre a consumare i contenuti in formato digitale, a spizzichi e bocconi: gli adolescenti. Alla sua quinta edizione, Il Collegio finalmente ingrana e si conferma uno dei successi più brillanti dell’ultima stagione di Raidue: l’ultima puntata, trasmessa martedì 15 dicembre, totalizza 2.529.000 spettatori e l’11.2% di share battendo Le Iene su Italia 1 e avvicinandosi di molto alla prima visione del film Aquaman su Canale 5. Al di là dei «personaggioni» di questa edizione e delle dinamiche particolarmente calzanti studiate dagli autori e messe in scena dai ragazzi e dai professori, è chiaro che il merito del programma, prodotto da Banijay Italia, sia soprattutto quello di aver scovato la formula giusta per far funzionare la televisione di domani: quella del docu-reality. https://www.youtube.com/watch?v=c3oJhpqkSeI Leggi su vanityfair (Di mercoledì 16 dicembre 2020) È partito come un esperimento sociale ed è diventato un cult intramontabile, uno dei pochi programmi della televisione generalista ad attirare un pubblico abituato da sempre a consumare i contenuti in formato digitale, a spizzichi e bocconi: gli adolescenti. Alla sua quinta edizione, Il Collegio finalmente ingrana e si conferma uno dei successi più brillanti dell’ultima stagione di Raidue: l’ultima puntata, trasmessa martedì 15 dicembre, totalizza 2.529.000 spettatori e l’11.2% di share battendo Le Iene su Italia 1 e avvicinandosi di molto alla prima visione del film Aquaman su Canale 5. Al di là dei «personaggioni» di questa edizione e delle dinamiche particolarmente calzanti studiate dagli autori e messe in scena dai ragazzi e dai professori, è chiaro che il merito del programma, prodotto da Banijay Italia, sia soprattutto quello di aver scovato la formula giusta per far funzionare la televisione di domani: quella del docu-reality. https://www.youtube.com/watch?v=c3oJhpqkSeI

