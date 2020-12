Elisabetta Gregoraci a “Uomini e Donne”? Frecciatina a Maria De Filippi (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Non smette di far parlare di sé Elisabetta Gregoraci. Uscita dalla casa del GF Vip ormai da qualche settimana, la showgirl calabrese continua a rimanere protagonista: e chi sa che non lo sia di nuovo su Canale 5, magari nell’ambitissimo Uomini e Donne? Il dating-show di Maria De Filippi potrebbe essere proprio il prossimo obiettivo della conduttrice, che tra le righe ha già lanciato un’ambigua Frecciatina. Leggi anche >> Gregoraci torna in casa e vuota il sacco: «Ho sofferto», qualcosa nella storia con Pierpaolo non convince Elisabetta Gregoraci a “Uomini e Donne”? Dopo il GF difficile trovare un uomo L’occasione è fornita ancora una volta da Alfonso Signorini: è infatti sul ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Non smette di far parlare di sé. Uscita dalla casa del GF Vip ormai da qualche settimana, la showgirl calabrese continua a rimanere protagonista: e chi sa che non lo sia di nuovo su Canale 5, magari nell’ambitissimo? Il dating-show diDepotrebbe essere proprio il prossimo obiettivo della conduttrice, che tra le righe ha già lanciato un’ambigua. Leggi anche >>torna in casa e vuota il sacco: «Ho sofferto», qualcosa nella storia con Pierpaolo non convincea “”? Dopo il GF difficile trovare un uomo L’occasione è fornita ancora una volta da Alfonso Signorini: è infatti sul ...

SofyPiccinini : RT @ssofiamotta: Eccovi Elisabetta Gregoraci #giuliasalemi #prelemi #rosmello #zorzando #zorzelli #gfvip - unaparolina : Solidarietà femminile #gfvip #gregorelli - Mario8863 : RT @camilla02146: Storia di Ariadna. Elisabetta Gregoraci è questo, mi dispiace per chi non l’ha capita, non sa cosa si è perso. #GFVIP htt… - AlessiofFratini : @Massimi23972774 @zorpini @pezslaugh @cumdivido Ha spoilerato che Nardi avrebbe avuto una storia con Elisabetta Gregoraci - interistadoc_ : RT @___coldplayer: Ma perchè quelli fuori e pure quelli dentro continuano a parlare di Elisabetta Gregoraci? Non hanno cose personali da r… -