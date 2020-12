'Amici 20', la Pettinelli manda Arianna in sfida e lei va su tutte le furie (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nella scuola di ' Amici 20 ' è il momento dello sfogo di Arianna . La cantante è stata messa in sfida da Anna Pettinelli che vorrebbe fare entrare Federica, da lei giudica molto più talentuosa e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Nella scuola di '20 ' è il momento dello sfogo di. La cantante è stata messa inda Annache vorrebbe fare entrare Federica, da lei giudica molto più talentuosa e ...

adoroevandro : RT @AmiciUfficiale: Tommaso incontra per la prima volta la maestra Celentano, una lezione davvero speciale con il cantautore Giovanni Cacca… - Qresearch6 : 'Amici 20', Anna Pettinelli mette in discussione il banco di Kika: come finirà? - Ma non ci sarà solo Kika in bi… - Ary1797 : RT @AmiciUfficiale: Tommaso incontra per la prima volta la maestra Celentano, una lezione davvero speciale con il cantautore Giovanni Cacca… - AmiciUfficiale : Tommaso incontra per la prima volta la maestra Celentano, una lezione davvero speciale con il cantautore Giovanni C… - infoitcultura : Amici 20, Arisa senza freni risponde ad Anna Pettinelli: «Mi attribuisci poca professionalità» -