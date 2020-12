Non solo Cech | Drinkwater fa parlare nel match con l’U23 del Chelsea | fallaccio ai danni di un 16enne…

(Di martedì 15 dicembre 2020) Nonil ritorno tra i pali di Petr. In casasi parla, purtroppo per motivazioni ben meno felici, di Danny. Il centrocampista ha presto parte ad una sfida della squadra blues U23 contro il Tottenham ed è stato espulso per un brutto fallo aidi un 16enne.: follia e rossocaption id="attachment 1065805" align="alignnone" width="727"(screenshot twitter)/captionCome mostrano le immagini che hanno subito fatto il giro del web,, da tempo fuori dal giro della prima squadra, sia ai tempi di Sarri che, adesso, con Lampard, subisce un fallo dal giovane Alfie Devine, stella del vivaio del Tottenham. Un contrasto duro ma niente a confronto con quello che pare essere un classico intervento di ...

Ultime Notizie dalla rete : Non solo

la Repubblica

I pannelli fonoassorbenti della rete ligure non avevano superato il crash-test. Aspi: adesso sono sicuri Genova – Le barriere antirumore Integuatos non solo avevano ancoraggi così deboli da staccarsi ...Il pericolo di un testacoda o un'impasse è sempre in agguato. D'altronde il Pd in un decennio è stato capace di finire con le proprie mani sempre in un cul de sac.