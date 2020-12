Lockdown di Natale e capodanno 2020, Conte chiede unità: si prospetta una chiusura nazionale indipendentemente dalle Regioni (Di martedì 15 dicembre 2020) Il tema del Lockdown nazionale durante le feste di Natale e capodanno 2020 torna al centro del dibattito pubblico, con importanti implicazioni sia dal punto di vista degli spostamenti dei cittadini, sia per quanto concerne l’economia. A preoccupare in particolar modo il governo sono stati numerosi episodi di assembramento che si sono verificati a partire dalla scorsa domenica, quando molte Regioni sono tornate gialle. Al momento le ipotesi sul tavolo sono molteplici e i dubbi si moltiplicano anche all’interno dello stesso esecutivo. Resta però condivisa la necessità di un nuovo intervento per evitare un ulteriore peggioramento della situazione. Nel frattempo viene confermata anche una piccola apertura nei confronti di coloro che vivono nei Comuni più piccoli. L’obiettivo è di ... Leggi su notizieora (Di martedì 15 dicembre 2020) Il tema deldurante le feste ditorna al centro del dibattito pubblico, con importanti implicazioni sia dal punto di vista degli spostamenti dei cittadini, sia per quanto concerne l’economia. A preoccupare in particolar modo il governo sono stati numerosi episodi di assembramento che si sono verificati a partire dalla scorsa domenica, quando moltesono tornate gialle. Al momento le ipotesi sul tavolo sono molteplici e i dubbi si moltiplicano anche all’interno dello stesso esecutivo. Resta però condivisa la necessità di un nuovo intervento per evitare un ulteriore peggioramento della situazione. Nel frattempo viene confermata anche una piccola apertura nei confronti di coloro che vivono nei Comuni più piccoli. L’obiettivo è di ...

matteosalvinimi : Matteo Bassetti: 'Parlare oggi di un lockdown totale o di una zona rossa per tutto il Paese stride molto. Passare i… - SirDistruggere : In Germania, dove c'è una situazione contagi e morti migliore della nostra, ci sarà il lockdown dal 16 dicembre al… - myrtamerlino : In Germania Angela #Merkel ha deciso un #lockdown dal 16 dicembre al 10 gennaio. Adottereste questo provvedimento a… - CinesinBambu : Prima 'chiudiamo ora per passare un #Natale sereno'. Poi no, 'bisogna chiudere perché non è bastato'. Ora 'solo il… - Beppeley : RT @GcristianoD: Il lockdown di Natale non nasce dalle immagini di folla a via del Corso ma, al contrario, sono le immagini di folla a via… -