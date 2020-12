Incendio fatale divora l’appartamento | la vittima non se n’era accorta

Ultime Notizie dalla rete : Incendio fatale

BlogLive.it

Previsioni meteo Bologna, 11 dicembre 2020: Dopo un parziale miglioramento delle condizioni meteo che ha riguardato in particolare il nord Italia quest\'oggi, nella giornata di domani ?ZURIGO - Incendio fatale in una casa bifamiliare di Winterthur questa notte. Le fiamme sono scoppiate nell'abitazione mentre gli inquilini dormivano, e sono ignote per ora le cause dell'incidente. Un ...