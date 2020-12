Hulk, niente Wolverhampton: tutta colpa della Brexit (Di martedì 15 dicembre 2020) L’operazione di mercato che avrebbe dovuto portare l’attaccante brasiliano Hulk al Wolverhampton sembra destinata a saltare. tutta colpa della Brexit L’operazione di mercato che avrebbe dovuto portare l’attaccante brasiliano Hulk al Wolverhampton sembra destinata a saltare secondo quanto riportato dalla stampa britannica. Il calciatore, infatti, non rispetta gli standard necessari per ottenere il permesso di soggiorno a scopi lavorativi. Si tratta di una nuova regola introdotta come conseguenza della Brexit. Hulk gioca nel campionato cinese e non veste la maglia della Nazionale dal 2016, due elementi che giocano a suo sfavore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 dicembre 2020) L’operazione di mercato che avrebbe dovuto portare l’attaccante brasilianoalsembra destinata a saltare.L’operazione di mercato che avrebbe dovuto portare l’attaccante brasilianoalsembra destinata a saltare secondo quanto riportato dalla stampa britannica. Il calciatore, infatti, non rispetta gli standard necessari per ottenere il permesso di soggiorno a scopi lavorativi. Si tratta di una nuova regola introdotta come conseguenzagioca nel campionato cinese e non veste la magliaNazionale dal 2016, due elementi che giocano a suo sfavore. Leggi su Calcionews24.com

