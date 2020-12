Ecco come sembrare più slanciate e guadagnare qualche centimetro! (Di martedì 15 dicembre 2020) Volete sembrare più slanciate e guadagnare qualche centimetro? Ecco come dovete vestirvi! Non temete, seguendo alcuni consigli di stile, apparirete più alte! La prima che vi verrà mente saranno sicuramente i tacchi, che servono sicuramente, ma anche l’abbigliamento conta! Alcuni capi, infatti, tendono ad allungare di più. Curiose di sapere qualcosa in più? Iniziamo! Ecco come vestirsi per sembrare più slanciate: consigli e dritte utili! La cintura è sicuramente una delle soluzioni migliori per slanciare la silhouette. Quando indossate shorts, pantaloni e gonne a vita alta usatela sempre, in contrasto oppure tono su tono. Deve avvolgere bene il punto vita. Stesso discorso vale se indossate un vestitino oppure una ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 15 dicembre 2020) Voletepiùcentimetro?dovete vestirvi! Non temete, seguendo alcuni consigli di stile, apparirete più alte! La prima che vi verrà mente saranno sicuramente i tacchi, che servono sicuramente, ma anche l’abbigliamento conta! Alcuni capi, infatti, tendono ad allungare di più. Curiose di sapere qualcosa in più? Iniziamo!vestirsi perpiù: consigli e dritte utili! La cintura è sicuramente una delle soluzioni migliori per slanciare la silhouette. Quando indossate shorts, pantaloni e gonne a vita alta usatela sempre, in contrasto oppure tono su tono. Deve avvolgere bene il punto vita. Stesso discorso vale se indossate un vestitino oppure una ...

