Ciclismo | Andrea Piccolo | “Martinelli sarà il mio riferimento in Astana Per ora non posso paragonarmi a Pogacar e Bernal”

Leggi su oasport

(Di martedì 15 dicembre 2020) Il giovane e talentuosoera già entrato nelle menti e nelle future ambizioni del Team-Premier Tech sin dalla scorsa stagione, quando era ancora tra le fila della categoria Juniores. In due annate ha vinto quasi trenta gare, incluso il campionato europeo a cronometro. È poi arrivato un 2020 decisamente complicato sotto tantissimi punti di vista, con una stagione totalmente stravolta e per niente facile da gestire. Una sola annata da Under 23 con la Continental Colpack Ballan, da sempre una solida base per il lancio tra i professionisti degli azzurri più promettenti del momento, ed ecco che quell’interesse da parte del Team-Premier Tech è diventato subito concretezza. La corazzata kazako-canadese si è assicurata per due stagioni (2021-2022) il diciannovenne magentino, con la chiara intenzione ...