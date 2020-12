CDP | lanciato a Milano l’acceleratore Fintech

(Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) – Nasce il nuovo Acceleratore di startup in ambitoe Insurtech, frutto di una operazione congiunta fra CDP Venture Capital Sgr – Fondo Nazionale Innovazione, Digital Magics, Startupbootcamp eDistrict.ha l’obiettivo di sostenere lo sviluppo in Italia di uno dei maggiori ecosistemi di innovazione, ricercando e supportando le migliori startup nazionali, con una dotazione iniziale di 1,65 milioni di euro, interamente sottoscritti da CDP Venture Capital Sgr, che ha inoltre deliberato ulteriori 2 milioni di euro per successivi follow-on post accelerazione. L’iniziativa, aperta a partner sia finanziari che industriali, ha già visto l’adesione di SIA – società hitech europea leader nei servizi e nelle infrastrutture tecnologiche di pagamento – nella duplice veste di investitore e partner ...

