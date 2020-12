Roma Multiservizi | grazie ad accordo con Comune nessun ritardo stipendi

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 14 dicembre 2020)– “degliai dipendentiall’con il. Un tavolo per chiudere il contenzioso legale con Ama eCapitale che si tradurra’ in un aumento dell’utile 2020. Ma anche una revisione delle spese del board e un piano per allargare l’attivita’ economica oltre il Lazio, sia al Nord sia al Sud. La, controllata dall’Ama al 51% che si occupa di servizi nelle scuole e negli enti pubblici cambia marcia”. E’ quanto spiega Vincenzo lannucci, presidente di, “realta’ che occupa 3500 persone nel territorio cittadino”, in un’intervista a Il Tempo di oggi. “Il vero plusvalore generato e’ l’aver ristabilito un colloquio produttivo e costruttivo ...