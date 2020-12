Paolo Rossi, l’oggetto rubato porta ancora più dolore alla moglie Federica (Di lunedì 14 dicembre 2020) Dopo il furto in casa durante i funerali del campione, la moglie Federica parla del grande valore affettivo al di là dei sempici oggetti. In seguito al furto avvenuto in casa di Paolo Rossi durante il giorno del suo funerale, la moglie, Federica Cappelletti, dopo un primo silenzio, ha deciso di esprimersi nei riguardi dell’accaduto. L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 14 dicembre 2020) Dopo il furto in casa durante i funerali del campione, laparla del grande valore affettivo al di là dei sempici oggetti. In seguito al furto avvenuto in casa didurante il giorno del suo funerale, laCappelletti, dopo un primo silenzio, ha deciso di esprimersi nei riguardi dell’accaduto. L'articolo proviene da YesLife.it.

