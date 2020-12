Macabra scoperta sui binari dell’alta velocità | trovato un cadavere decapitato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Macabro rinvenimento quello fatto questa notte, intorno alle 3.15, in località Sant’Oreste. Un corpo senza vita di una persona è statoriverso suiRoma-Firenze. La vittima, probabilmente investita da un convoglio in transito, è stata rinvenuta senza testa e con una spalla, troncati di netto. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha confermato il decesso e la polizia scientifica. La morte sarebbe avvenuta attorno alle 20.30 di ieri sera in quel tratto di ferrovia, che è in manutenzione. su Il Corriere della Città.