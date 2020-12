Google Maps: gli utenti contribuiranno a migliorare Street View (Di lunedì 14 dicembre 2020) Al momento l'opzione è prevista soltanto sugli smartphone Android e in alcune zone del mondo ma dovrebbe presto essere disponibile per tutti. I contenuti degli utenti andranno a migliorare Google Maps,... Leggi su quotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Al momento l'opzione è prevista soltanto sugli smartphone Android e in alcune zone del mondo ma dovrebbe presto essere disponibile per tutti. I contenuti degliandranno a,...

stanzaselvaggia : Gallera va a correre e posta la foto di una località. Che cercando su Google maps , a me risulta essere inequivocab… - teddybeatlesday : ragà ditemi che anche a voi non vi si apre google/maps/playstore perché sto imprecando sul wifi da mezz'ora e mi so… - IamBerry29 : Problemi in tutto il pianeta con i servizi relativi a @Google @YouTube @gmail @MAPS e altri non rispondono #shutdown #Google - Oscillazioni : Internet s'è rotto. Apocalisse Maya mode on #googledown - Cultur_e : #TechNews - #GoogleDown: nessuno dei servizi di big G funziona a partire dalla posta Gmail, YouTube, Maps e Drive.… -