Fontana ai cittadini: "Non siete in torto ma siate equilibrati" (Di lunedì 14 dicembre 2020) Fontana, a Mattino 5, si rivolge ai Lombardi: "Credo che si debba ricominciare a far presente che quello che chiediamo non è una limitazione alla loro libertà ma un'attenzione particolare per evitare che la loro libertà venga ancora limitata in maniera più pesante. Dobbiamo fare qualche sacrificio ma soprattutto in questo momento prestare qualche attenzione in più". Poi aggiunge: "Bisogna purtroppo tenere conto di quello che succede nelle vie. Quando ci si trova in presenza di una situazione come quella di ieri evidentemente c'erano troppo persone e questo è un assembramento che rischia di essere il veicolo molto privilegiato dal virus per ricominciare a diffondersi". Per Fontana "è estremamente difficile trovare un equilibrio, anche perché ad un negozio si può impedire l'accesso ma in centro città è praticamente impossibile. Bisogna fare ...

