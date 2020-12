Filippo Nardi, Robbie Williams voleva picchiarlo: cos’è successo (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, Filippo Nardi, ritornato nella casa dopo 19 anni, ha un passato turbolento. Robbie Williams voleva picchiarlo. La scorsa puntata, Filippo Nardi, è entrato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip,, ritornato nella casa dopo 19 anni, ha un passato turbolento.. La scorsa puntata,, è entrato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

jes_andreoli : RT @riccardoallasia: Tommaso: MARIA TERESA CHI È IL PIÙ ANTIPATICO SECONDO TE IN CASA? COME DICI? FILIPPO NARDI? MTR: MA NON HO DETTO NIEN… - pizzagirlyla : RT @riccardoallasia: Tommaso: MARIA TERESA CHI È IL PIÙ ANTIPATICO SECONDO TE IN CASA? COME DICI? FILIPPO NARDI? MTR: MA NON HO DETTO NIEN… - sweeetcreatureh : RT @0ppirla: filippo nardi ti prego non farti squalificare #gfvip - Hopingforthebe3 : RT @riccardoallasia: Tommaso: MARIA TERESA CHI È IL PIÙ ANTIPATICO SECONDO TE IN CASA? COME DICI? FILIPPO NARDI? MTR: MA NON HO DETTO NIEN… - Sedamama1 : Leggete il pezzo di daine -