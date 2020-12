Fabian Ruiz: “Sempre un piacere giocare in Andalusia, la mia terra” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il Napoli affronterà il Granada ai sedicesimi di finale di Europa League. A commentare il sorteggio, su twitter, anche Fabian Ruiz. Il centrocampista azzurro ha scritto: “Adesso conosciamo il nostro nuovo rivale in Europa League: è sempre un piacere giocare nella mia terra, l’Andalusia”. Adesso conosciamo il nostro nuovo rivale in @EuropaLeague: è sempre un piacere giocare nella mia terra, l’Andalusia. · Ya conocemos a nuestro nuevo rival en @EuropaLeague, siempre es una alegría jugar en mi tierra, Andalucía. #ForzaNapoliSempre #UEL #UELdraw https://t.co/gTSWUp3iKi — Fabián Ruiz (@FabianRP52) December 14, 2020 Foto: Twitter uff. Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il Napoli affronterà il Granada ai sedicesimi di finale di Europa League. A commentare il sorteggio, su twitter, anche. Il centrocampista azzurro ha scritto: “Adesso conosciamo il nostro nuovo rivale in Europa League: è sempre unnella mia terra, l’”. Adesso conosciamo il nostro nuovo rivale in @EuropaLeague: è sempre unnella mia terra, l’. · Ya conocemos a nuestro nuevo rival en @EuropaLeague, siempre es una alegría jugar en mi tierra, Andalucía. #ForzaNapoliSempre #UEL #UELdraw https://t.co/gTSWUp3iKi — Fabián(@RP52) December 14, 2020 Foto: Twitter uff. Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

